Роскосмос показал фото отколовшегося от ледника гигантского айсберга в Антарктиде
«Роскосмос» опубликовал в своем Telegram-канале спутниковое изображение гигантского айсберга, отколовшегося от ледника в Антарктиде. Снимок был сделан с помощью аппарата «Метеор-М», он отслеживает облачность, изменения ледового и снежного покрова.
Айсберг A-74 площадью 1550 квадратных метров оторвался от шельфового ледника Брант 22 января. Толщина льда в месте раскола достигает 150 метров. 23 января об этом сообщила Британская арктическая служба (BAS). Там отметили, что площадь отколовшейся части равна площади Лондона. Раскол произошел после того, как трещина полностью прошла через шельф. По словам гляциолога BAS профессора Доминика Ходжсона, отделение было ожидаемым, оно не связано с изменением климата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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