СМИ: РПК объявила о прекращении огня с Турцией
Запрещенная в Турции «Рабочая партия Курдистана» (РПК) объявила о прекращении огня с Анкарой. Об этом сообщает турецкий телеканал «AHaber».
В ответ на призыв лидера объединения Абдуллы Оджалана представители РПК заявили, что будут соблюдать и выполнять требования о прекращении огня.
27 февраля представители прокурдской партии DEM предали огласке заявление Оджалана с призывами к бойцам РПК сложить оружие. Он объявил сторонникам о необходимости проведения съезда и принятия решения об интеграции с государством и обществом.
Ранее зампредседателя турецкой партии «Vatan» Хакан Топкурулу заявил, что Анкара является одной из главных мишеней для США, передает RT.
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