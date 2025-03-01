СМИ: РПК объявила о прекращении огня с Турцией

В ответ на призыв лидера объединения Абдуллы Оджалана представители РПК заявили, что будут соблюдать и выполнять требования о прекращении огня.

27 февраля представители прокурдской партии DEM предали огласке заявление Оджалана с призывами к бойцам РПК сложить оружие. Он объявил сторонникам о необходимости проведения съезда и принятия решения об интеграции с государством и обществом.

Ранее зампредседателя турецкой партии «Vatan» Хакан Топкурулу заявил, что Анкара является одной из главных мишеней для США, передает RT.