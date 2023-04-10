СМИ: США шпионили за Зеленским

«Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским», — указывает СМИ.

По словам близкого к украинскому лидеру источника, такая ситуация была «ожидаемой», отмечает телеканал «360». Тем не менее в Киеве «глубоко разочарованы» утечкой.

Ранее в социальные сети попали данные, которые касаются в том числе состояния ВСУ, планов США и НАТО по укреплению украинской армии, поставок оружия Киеву, напоминает РЕН ТВ. Пентагон расследует утечку. По данным СМИ, из-за инцидента Украина пересмотрела свои военные планы.

