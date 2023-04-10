СМИ: США шпионили за Зеленским
Попавшие в Сеть секретные документы Пентагона подтверждают, что США вели слежку за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским», — указывает СМИ.
По словам близкого к украинскому лидеру источника, такая ситуация была «ожидаемой», отмечает телеканал «360». Тем не менее в Киеве «глубоко разочарованы» утечкой.
Ранее в социальные сети попали данные, которые касаются в том числе состояния ВСУ, планов США и НАТО по укреплению украинской армии, поставок оружия Киеву, напоминает РЕН ТВ. Пентагон расследует утечку. По данным СМИ, из-за инцидента Украина пересмотрела свои военные планы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru