СМИ: США шпионили за Зеленским

Попавшие в Сеть секретные документы Пентагона подтверждают, что США вели слежку за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN.

СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками

«Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским», — указывает СМИ.

По словам близкого к украинскому лидеру источника, такая ситуация была «ожидаемой», отмечает телеканал «360». Тем не менее в Киеве «глубоко разочарованы» утечкой.

Ранее в социальные сети попали данные, которые касаются в том числе состояния ВСУ, планов США и НАТО по укреплению украинской армии, поставок оружия Киеву, напоминает РЕН ТВ. Пентагон расследует утечку. По данным СМИ, из-за инцидента Украина пересмотрела свои военные планы.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаУтечкаСШАВладимир Зеленский

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