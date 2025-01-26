Летевший из Москвы в Сочи самолет совершил аварийную посадку в Саратове
26 января 202517:42
Пассажирский самолет «Airbus A321», летевший рейсом Москва-Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Как говорится в сообщении, причина ‐ отказ одного из двигателей. Погибших и пострадавших нет.
25 января в Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы ВПП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru