Летевший из Москвы в Сочи самолет совершил аварийную посадку в Саратове

Пассажирский самолет «Airbus A321», летевший рейсом Москва-Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

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Как говорится в сообщении, причина ‐ отказ одного из двигателей. Погибших и пострадавших нет.

25 января в Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы ВПП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Игорь Онучин
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаСамолет

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