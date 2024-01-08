СМИ: Россиянка погибла при падении автомобиля в море на Филиппинах

Гражданка РФ погибла в результате падения автомобиля со скалы в море на Филиппинах, сообщает телеканал GMA News.

В аварии на Шри-Ланке погиб российский турист

Уточняется, что инцидент произошёл 8 января в провинции Себу.

По данным канала, в автомобиле находились ещё двое граждан РФ, которые смогли самостоятельно выбраться из машины - их госпитализировали.

Ранее в Таиланде в районе острова Майтон на Пхукете в результате столкновения туристического катера со скалой погибла пятилетняя россиянка, пишут «Известия». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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ФОТО: Соцсети
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