СМИ: Россиянка погибла при падении автомобиля в море на Филиппинах

Уточняется, что инцидент произошёл 8 января в провинции Себу.

По данным канала, в автомобиле находились ещё двое граждан РФ, которые смогли самостоятельно выбраться из машины - их госпитализировали.

Ранее в Таиланде в районе острова Майтон на Пхукете в результате столкновения туристического катера со скалой погибла пятилетняя россиянка, пишут «Известия». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

