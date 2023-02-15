СМИ: россиянам предсказали дефицит турецкой одежды

Последствия землетрясения в юго-восточной части Турции могут привести к дефициту в России одежды из республики, сообщает Telegram-канала Mash.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 000

Канал ссылается на данные Турецкой ассоциации производителей, согласно которым у турецких производств возникли проблемы из-за жертв среди персонала, а также выпуск продукции был сокращён примерно на 20-25%.

Кроме того, бренды не только предоставили помещения заводов под центры для пострадавших, но и оказывают помощь путём выделения как денег, так и продукции. В этой связи компании приостанавливают экспорт своих товаров, в том числе и в Россию.

Ранее министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что в зоне землетрясений выявлено более 50 тысяч зданий, которые необходимо срочно снести, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеПроизводствоТурцияОдежда
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