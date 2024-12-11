Москва надеется найти с Дамаском взаимопонимание по статусу военных РФ в Сирии
Москва рассчитывает договориться с новыми властями Сирии о статусе российских военных на территории арабской республики и военных баз, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс».
По его словам, для начала тем, кто пришел к власти в этой стране следует остановить волну насилия и мародерства, а также взять под контроль обстановку.
«Статусы объектов, конечно, как сюжет будет присутствовать», - признал дипломат.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не ответил на вопрос о судьбе российских баз в Сирии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru