СМИ: Россия уведомила японские компании о переводе «Сахалина-2» новому оператору

Речь идет о таких компаниях, как Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, которые закупают сжиженный природный газ с «Сахалина-2», отмечает газета. Представители первой компании заявили о получении соответствующего уведомления от российских властей. В Saibu Gas Co сообщили, что был направлен официальный запрос на подписание контракта с новой компанией.

Напомним, Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» на фоне решения России властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

