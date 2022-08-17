СМИ: Россия уведомила японские компании о переводе «Сахалина-2» новому оператору
Ряд компаний Японии получили официальное уведомление от Москвы о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору, сообщает Nikkei.
Речь идет о таких компаниях, как Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, которые закупают сжиженный природный газ с «Сахалина-2», отмечает газета. Представители первой компании заявили о получении соответствующего уведомления от российских властей. В Saibu Gas Co сообщили, что был направлен официальный запрос на подписание контракта с новой компанией.
Напомним, Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» на фоне решения России властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.
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