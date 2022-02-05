СМИ: Россия уведомила Японию о ракетных учениях в районе Курил
Россия уведомила Японию о проведении с 7 февраля ракетных учений в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщает газета Sankei, ссылаясь на японские правительственные источники.
По данным собеседников издания, маневры пройдут в обширной зоне к востоку от Хоккайдо. Учения будут идти с перерывами в течение всего февраля.
Токио по дипломатическим каналам выразил протест Москве в связи с грядущими стрельбами.
В Японии 7 февраля отмечают так называемый День северных территорий (местное название Южных Курил). Ежегодно в стране в этот день проводятся «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий», в которых участвуют в том числе министры и депутаты парламента.
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