СМИ: Россия уведомила Японию о ракетных учениях в районе Курил

Россия уведомила Японию о проведении с 7 февраля ракетных учений в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщает газета Sankei, ссылаясь на японские правительственные источники.

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По данным собеседников издания, маневры пройдут в обширной зоне к востоку от Хоккайдо. Учения будут идти с перерывами в течение всего февраля.

Токио по дипломатическим каналам выразил протест Москве в связи с грядущими стрельбами.

В Японии 7 февраля отмечают так называемый День северных территорий (местное название Южных Курил). Ежегодно в стране в этот день проводятся «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий», в которых участвуют в том числе министры и депутаты парламента.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:УченияКурильские ОстроваРоссияЯпония
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