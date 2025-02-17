СМИ: Россия сохранит военное присутствие в Сирии
Несмотря на смену власти в Сирии, Россия сохранит военное присутствие в республике, со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
Сообщается, что Москва близка к тому, чтобы подписать соответствующее соглашение с новым правительством Сирии. В частности, Россия будет по-прежнему контролировать принадлежавшие ей до свержения экс-лидера Сирии Башара Асада военно-воздушные и военно-морские базы.
Ранее глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа заявил о стратегических крепких отношениях между Сирией и Россией в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru