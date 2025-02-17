СМИ: Россия сохранит военное присутствие в Сирии

Сообщается, что Москва близка к тому, чтобы подписать соответствующее соглашение с новым правительством Сирии. В частности, Россия будет по-прежнему контролировать принадлежавшие ей до свержения экс-лидера Сирии Башара Асада военно-воздушные и военно-морские базы.

Ранее глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа заявил о стратегических крепких отношениях между Сирией и Россией в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

