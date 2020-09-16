СМИ: Россия поставит Индии 100 миллионов доз вакцина «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с одной из крупных фармацевтических компаний Индии о поставке 100 миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к сделке.
Предполагается, что эта фирма будет участвовать в клинических испытаниях вакцины. Разрешение на испытание препарата и его поставку ещё должны дать профильные ведомства в Индии.
Ранее РФПИ сообщил, что пописал соглашение по сотрудничеству в поставках 50 миллионов доз вакцины «Спутник V» бразильскому штату Баия. Перед этим российская сторона согласовала с фармацевтической компанией Landsteiner Scientific поставку 32 миллионов доз препарата в Мексику. Экспорт вакцины в обе страны должен начаться в ноябре 2020 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru