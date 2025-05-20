СМИ: Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер
Россия освободила нефтяной танкер Green Admire, следовавший из порта Силламяэ в Эстонии в направлении Роттердама, который ранее был якобы задержан. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
«Российские власти освободили... танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из... Силламяэ», - отмечается в сообщении.
По данным СМИ, к вечеру 19 мая танкер покинул территориальные воды РФ и взял курс на Роттердам.
Ранее стало известно, что российская сторона якобы задержала танкер Green Admire под флагом Либерии, перевозивший сланцевое масло, который следовал через территориальные воды РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru