СМИ: Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер

Россия освободила нефтяной танкер Green Admire, следовавший из порта Силламяэ в Эстонии в направлении Роттердама, который ранее был якобы задержан. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

«Российские власти освободили... танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из... Силламяэ», - отмечается в сообщении.

По данным СМИ, к вечеру 19 мая танкер покинул территориальные воды РФ и взял курс на Роттердам.

Ранее стало известно, что российская сторона якобы задержала танкер Green Admire под флагом Либерии, перевозивший сланцевое масло, который следовал через территориальные воды РФ.

