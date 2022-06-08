СМИ: Россия не одобрила операцию Турции на севере Сирии

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против курдских отрядов, связанных с признанной Анкарой террористической «Рабочей партией Курдистана» (РПК), напоминает РИА ФАН. Турецкая сторона подчеркивает, что ее действия не угрожают территориальной целостности Сирии, пишет Ura.ru.

Как сообщает Hurriyet, в ходе переговоров с РФ Турция приостановила подготовку к операции в районе Айн-Исса. Издание отмечает, что турецкие ВВС начали точечные удары по объектам РПК в Тель-Рифате и Манбидже. Анкара намерена зачистить от боевиков два района, чтобы 500 тысяч человек смогли вернуться в свои дома.

