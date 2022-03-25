СМИ: Россия названа «острой угрозой» в новой стратегии Пентагона

Как отметил замминистра, РФ представляет для США угрозу. Однако Россия не может представлять долгосрочный системный вызов для Соединенных Штатов, пишет «Свободная пресса».

Кол считает, что после специальной операции на Украине Россия станет «более слабой в военном отношении, экономическом, политическом и геополитическом, и более изолированной», чем до конфликта.

