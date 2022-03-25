СМИ: Россия названа «острой угрозой» в новой стратегии Пентагона

Россия в готовящейся к публикации обновленной Стратегии национальной обороны (СНО) США будет названа «острой угрозой» для Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола.

Пентагон: Операция РФ на Украине изменит стратегии нацбезопасности США

Как отметил замминистра, РФ представляет для США угрозу. Однако Россия не может представлять долгосрочный системный вызов для Соединенных Штатов, пишет «Свободная пресса».

Кол считает, что после специальной операции на Украине Россия станет «более слабой в военном отношении, экономическом, политическом и геополитическом, и более изолированной», чем до конфликта.

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