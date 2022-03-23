Пентагон: Операция РФ на Украине изменит стратегии нацбезопасности США

Военная операция России на территории Украины окажет воздействие на новую редакцию стратегии национальной безопасности США. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.



Документ в настоящее время разрабатывается администрацией США. По словам пресс-секретаря американского военного ведомства, в положениях будет учтено происходящее в Украине.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





