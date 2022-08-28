Болгария не будет вести переговоры с «Газпромом» о новом контракте
Болгария ограничится текущим контрактом с «Газпромом» и не планирует обсуждать новые поставки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера по экономической политике Христо Алексиева на встрече с главой дирекции «Энергетика» Еврокомиссии Дитте Юль-Йоргенсеном.
По его словам, временное правительство такими вопросами заниматься не будет. На переговорах София заверила Еврокомиссию в планах проведения международных торгов по поставкам сжиженного газа. Также болгарская сторона выразила интерес к участию в механизме совместного приобретения энергоносителей странами Европы.
Ранее министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что руководство страны готова возобновить с «Газпромом» переговоры по поставкам газа.
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