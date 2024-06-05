СМИ: Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки

Москва, Пекин и Тегеран поддерживают ядерную сделку, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на совместное заявление России, Ирана и Китая.

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Они убеждены, что положения сделки по-прежнему остаются в силе. При этом «США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения».

Отмечается, что переломным моментом для этого соглашения стали «наложение санкций в одностороннем порядке и давление на Иран»

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия считает позитивным моментом контакты США и Ирана, если они касаются ядерной сделки, и ожидает активизации работы по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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