СМИ: Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки

Они убеждены, что положения сделки по-прежнему остаются в силе. При этом «США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения».

Отмечается, что переломным моментом для этого соглашения стали «наложение санкций в одностороннем порядке и давление на Иран»

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия считает позитивным моментом контакты США и Ирана, если они касаются ядерной сделки, и ожидает активизации работы по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

