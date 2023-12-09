СМИ: Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций

По информации издания, иск, поданый ещё в ноябре, связан с наложенными на компанию санкциями.

«Волга-Днепр» утверждает, что её включение в санкционный список является ошибочным, так как... она не участвует в спецоперации России», — цитирует газета документ.

Ранее глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что принадлежащий компании «Волга-Днепр» самолёт Ан-124, конфискованный в 2022 году, будет передан Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

