СМИ: Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций
Авиакомпания «Волга-Днепр», являющаяся крупнейшим российским грузоперевозчиком, подала в суд на правительство Канады, сообщает Wall Street Journal.
По информации издания, иск, поданый ещё в ноябре, связан с наложенными на компанию санкциями.
«Волга-Днепр» утверждает, что её включение в санкционный список является ошибочным, так как... она не участвует в спецоперации России», — цитирует газета документ.
Ранее глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что принадлежащий компании «Волга-Днепр» самолёт Ан-124, конфискованный в 2022 году, будет передан Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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