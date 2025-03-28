СМИ: Российских туристов эвакуируют из-за землетрясения в Бангкоке
Российские туристы сообщают о землетрясении в столице Таиланда Бангкоке, их эвакуируют из отелей, передает Telegram-канал SHOT.
По словам туристов, в городе ощущались сильные толчки около пяти минут. В одном из отелей на крыше треснул бассейн, из которого начала выливаться вода.
По разным данным, магнитуда землетрясения составила от 5 до 7 баллов.
СМИ публикуют кадры с обрушением строящихся высоток. Людей просят найти укрытие и не приближаться к высотным зданиям. По данным Reuters, землетрясение также затронуло Мьянму. Там зафиксированы толчки 7,7 баллов.
Официальной информации о пострадавших пока нет.
Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на юге Киргизии близ границы с Узбекистаном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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