СМИ: Российских туристов эвакуируют из-за землетрясения в Бангкоке

По разным данным, магнитуда землетрясения составила от 5 до 7 баллов.

СМИ публикуют кадры с обрушением строящихся высоток. Людей просят найти укрытие и не приближаться к высотным зданиям. По данным Reuters, землетрясение также затронуло Мьянму. Там зафиксированы толчки 7,7 баллов.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на юге Киргизии близ границы с Узбекистаном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

