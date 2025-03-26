В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на севере Китая. Об этом сообщило сейсмологическое управление страны.

По данным специалистов, подземный толчок зарегистрировали в 01:21 (20:21 25 марта мск), затем сейсмологи зафиксировали пять афтершоков. Эпицентр находился в уезде Юнцин в провинции Хэбэй в 55 км от Пекина. Очаг землетрясения располагался на глубине 20 км.

Управление задействовало третий уровень экстренного реагирования на землетрясения из четырех. Сведений о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1, напоминает 360.ru.

