В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на севере Китая. Об этом сообщило сейсмологическое управление страны.
По данным специалистов, подземный толчок зарегистрировали в 01:21 (20:21 25 марта мск), затем сейсмологи зафиксировали пять афтершоков. Эпицентр находился в уезде Юнцин в провинции Хэбэй в 55 км от Пекина. Очаг землетрясения располагался на глубине 20 км.
Управление задействовало третий уровень экстренного реагирования на землетрясения из четырех. Сведений о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru