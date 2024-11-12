СМИ: Российские владельцы продали арена Helsinki Hall финским инвесторам»
Cпортивно-концертная арена Helsinki Hall, ранее принадлежавшая российским владельцам, была продана группе финских инвесторов, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Теперь сделка требует утверждения со стороны ЕС и финских регулирующих органов. Член совета директоров компании Helsinki Halli Oy Кай Паананен подтвердил изданию, что документы о продаже уже подписаны, а обе стороны достигли соглашения по всем условиям сделки.
Весной этого года финские власти заявили, что хотят выкупить арена Helsinki Halli. Заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки предупредил, что если владельцы не согласятся на продажу, может быть начата процедура экспроприации.
В 2023 году было подсчитано, что из-за простаивания арены экономика страны теряет около €400 млн в год. Однако, по информации издания Ilta-Sanomat, у властей нет достаточных оснований для того, чтобы конфисковать арены, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Российские владельцы продали арена Helsinki Hall финским инвесторам»
- Мусаевой вменяют нападение на сотрудника ФСИН без вреда здоровью
- Жену экс-мэра Сочи задержали по делу о растрате
- Маск поддержал идею аудита помощи Украине после завершения конфликта
- СМИ: Том Круз нашел преемника для серии «Миссия невыполнима»
- Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества от имени ведомства
- Из президентской гонки в Белоруссии вышла Ольга Чемоданова
- Новый альбом The Cure возглавил шесть чартов Billboard
- Волынец заявила, что закон о запрете пропаганды чайлдфри никого не обязывает рожать
- В московском метро нашли кошку в переноске, владельца разыскивают
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru