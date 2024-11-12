СМИ: Российские владельцы продали арена Helsinki Hall финским инвесторам»

Весной этого года финские власти заявили, что хотят выкупить арена Helsinki Halli. Заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки предупредил, что если владельцы не согласятся на продажу, может быть начата процедура экспроприации.

В 2023 году было подсчитано, что из-за простаивания арены экономика страны теряет около €400 млн в год. Однако, по информации издания Ilta-Sanomat, у властей нет достаточных оснований для того, чтобы конфисковать арены, передает «Радиоточка НСН».