СМИ: Российские владельцы продали арена Helsinki Hall финским инвесторам»

Cпортивно-концертная арена Helsinki Hall, ранее принадлежавшая российским владельцам, была продана группе финских инвесторов, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Теперь сделка требует утверждения со стороны ЕС и финских регулирующих органов. Член совета директоров компании Helsinki Halli Oy Кай Паананен подтвердил изданию, что документы о продаже уже подписаны, а обе стороны достигли соглашения по всем условиям сделки.

Хельсинки подала иск против российских владельцев арены Helsinki Hall

Весной этого года финские власти заявили, что хотят выкупить арена Helsinki Halli. Заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки предупредил, что если владельцы не согласятся на продажу, может быть начата процедура экспроприации.

В 2023 году было подсчитано, что из-за простаивания арены экономика страны теряет около €400 млн в год. Однако, по информации издания Ilta-Sanomat, у властей нет достаточных оснований для того, чтобы конфисковать арены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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