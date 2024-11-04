Хельсинки подала иск против российских владельцев арены Helsinki Hall

Мэрия Хельсинки подала иск в окружной суд, требуя расторжения договора аренды с российскими владельцами спортивно-концертной арены Helsinki Hall, сообщает Yle.

Власти заявили, что компания Helsinki Halli Oy, принадлежащая бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, не выплачивает арендную плату с июля 2024 года, и долг составляет около €212 тыс.

На арену Helsinki Halli Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга проникли воры

Согласно заявлению, опубликованному мэрией, компания была уведомлена о расторжении договора еще 19 сентября 2024 года, однако задолженность так и не была погашена. Арена в районе Илмала, построенная в 1997 году и вмещающая до 13,5 тыс. человек, не функционирует с весны 2022 года из-за санкций Евросоюза, наложенных на российских владельцев.

Мэр Юхана Вартиайнен ранее сообщал о наличии заинтересованных покупателей на арену, однако уточнял, что в 2022 году продажа не рассматривалась, поскольку аренда тогда выплачивалась в соответствии с договором, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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