СМИ: Российские Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

Ранее стало известно о переговорах России с новыми сирийскими властями по вопросу сохранения военных объектов в Хмеймиме и Тартусе. Сообщается, что Москва достигла неформального соглашения с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), что позволяет российским силам продолжить работу на базах.

Аналитики, на которых ссылается газета The Washington Post, заявили, что вывод российских войск с объектов в Сирии не фиксируется. Военное присутствие, по их данным, сохраняется на прежнем уровне, передает «Радиоточка НСН».

