СМИ: Российские Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, сообщили местные СМИ.

Информацию о посадке подтвердил ресурс Free Syria News Network (FSNN), уточнив, что самолеты доставили груз на территорию аэропорта.

Вооруженные повстанцы подошли к базам России в Хмеймиме и Тартусе

Ранее стало известно о переговорах России с новыми сирийскими властями по вопросу сохранения военных объектов в Хмеймиме и Тартусе. Сообщается, что Москва достигла неформального соглашения с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), что позволяет российским силам продолжить работу на базах.

Аналитики, на которых ссылается газета The Washington Post, заявили, что вывод российских войск с объектов в Сирии не фиксируется. Военное присутствие, по их данным, сохраняется на прежнем уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСирияХмеймимИл-76

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