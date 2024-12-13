СМИ: Российские Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии
Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, сообщили местные СМИ.
Информацию о посадке подтвердил ресурс Free Syria News Network (FSNN), уточнив, что самолеты доставили груз на территорию аэропорта.
Ранее стало известно о переговорах России с новыми сирийскими властями по вопросу сохранения военных объектов в Хмеймиме и Тартусе. Сообщается, что Москва достигла неформального соглашения с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), что позволяет российским силам продолжить работу на базах.
Аналитики, на которых ссылается газета The Washington Post, заявили, что вывод российских войск с объектов в Сирии не фиксируется. Военное присутствие, по их данным, сохраняется на прежнем уровне, передает «Радиоточка НСН».
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