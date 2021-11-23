Эксперт: РФ высмеяла Швецию из-за заявления о военной помощи Киеву
Россия подняла на смех министра обороны Швеции Петера Хультквиста из-за его слов об отправке военнослужащих в Киев, сообщает RT со ссылкой на эксперта стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.
«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — говорится в заявлении.
Как сообщил ранее глава Минобороны, Швеция может разместить своих военных на Украине. В ответ на это посольство России напомнило ему о поражении Швеции в Полтавской битве в 1709 году.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Швеции Анн Линде.
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