Эксперт: РФ высмеяла Швецию из-за заявления о военной помощи Киеву

Россия подняла на смех министра обороны Швеции Петера Хультквиста из-за его слов об отправке военнослужащих в Киев, сообщает RT со ссылкой на эксперта стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.

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«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — говорится в заявлении.

Как сообщил ранее глава Минобороны, Швеция может разместить своих военных на Украине. В ответ на это посольство России напомнило ему о поражении Швеции в Полтавской битве в 1709 году.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Швеции Анн Линде.

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