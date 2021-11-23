Эксперт: РФ высмеяла Швецию из-за заявления о военной помощи Киеву

«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — говорится в заявлении.

Как сообщил ранее глава Минобороны, Швеция может разместить своих военных на Украине. В ответ на это посольство России напомнило ему о поражении Швеции в Полтавской битве в 1709 году.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Швеции Анн Линде.

