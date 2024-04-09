СМИ: Резиденцию президента Сомали обстреляли из минометов

Резиденцию президента Сомали «Вилла Сомалиа» в Могадишо обстреляли из минометов. Об этом пишет портал GAROWE.

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Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 9 апреля. По данным СМИ, военные на броневиках патрулируют улицы. Также в городе установили дополнительные блокпосты.

Официальных сообщений о происходящем не поступало.

Ранее посольство США в Сомали предупреждало об угрозе терактов. Кроме того, диппредставительство объявляло об отмене передвижений персонала на 9 апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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