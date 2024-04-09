СМИ: Резиденцию президента Сомали обстреляли из минометов
9 апреля 202409:50
Резиденцию президента Сомали «Вилла Сомалиа» в Могадишо обстреляли из минометов. Об этом пишет портал GAROWE.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 9 апреля. По данным СМИ, военные на броневиках патрулируют улицы. Также в городе установили дополнительные блокпосты.
Официальных сообщений о происходящем не поступало.
Ранее посольство США в Сомали предупреждало об угрозе терактов. Кроме того, диппредставительство объявляло об отмене передвижений персонала на 9 апреля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru