СМИ: Резиденцию президента Сомали обстреляли из минометов

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 9 апреля. По данным СМИ, военные на броневиках патрулируют улицы. Также в городе установили дополнительные блокпосты.

Официальных сообщений о происходящем не поступало.

Ранее посольство США в Сомали предупреждало об угрозе терактов. Кроме того, диппредставительство объявляло об отмене передвижений персонала на 9 апреля.

