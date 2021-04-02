СМИ: Рейс из России впервые прибыл в эмират Рас-эль-Хайма

Самолёт авиакомпании «Россия» 2 апреля впервые в истории приземлился в Международном аэропорту Рас-эль-Хаймы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает газета Gulf News.

По данным издания, рейс в самый северный эмират в ОАЭ прибыл из Екатеринбурга. Всего же самолётами «России» в Рас-эль-Хайму можно улететь из девяти российских городов. Кроме Екатеринбурга это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа и Ростов-на-Дону.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с шестью государствами. С 1 апреля снова стали выполняться рейсы в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.