СМИ: Рейс из России впервые прибыл в эмират Рас-эль-Хайма
Самолёт авиакомпании «Россия» 2 апреля впервые в истории приземлился в Международном аэропорту Рас-эль-Хаймы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает газета Gulf News.
По данным издания, рейс в самый северный эмират в ОАЭ прибыл из Екатеринбурга. Всего же самолётами «России» в Рас-эль-Хайму можно улететь из девяти российских городов. Кроме Екатеринбурга это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа и Ростов-на-Дону.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с шестью государствами. С 1 апреля снова стали выполняться рейсы в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.
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