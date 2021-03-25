Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля

Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Решение было принято по итогам заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В сообщении кабмина говорится, что с 1 апреля, дважды в неделю будут выполняться рейсы в Венесуэлу (Москва-Каракас). Один день в неделю будут летать самолёты в Сирию (Москва-Дамаск), Таджикистан (Москва-Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент) и Шри-Ланку (Москва-Коломбо).

Кроме того, с 1 апреля на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение с Германией. Пять раз в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне и Москва – Берлин – Москва. Три раза в недклю самолёты будут летать по маршруту Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва.

Ранее авиакомпания «Россия» объявила о возобновлении c 3 апреля прямых рейсов из Санкт-Петербурга в курортный город Ларнака на Кипре, сообщает телеканал «МИР 24». Улететь смогут только пассажиры, имеющие право на пересечение границы.

