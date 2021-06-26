СМИ: Регулятор США предупредил о новых возможных рисках после вакцин Pfizer и Moderna

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США внесло пункт о возможном возникновении редких воспалительных заболеваниях сердца в инструкции к вакцинам от коронавируса компаний Pfizer и Moderna. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, регулятор предупредил о повышенном риске развития миокардита и перикардита, в особенности после получения второго компонента вакцин. Симптомы заболеваний могут проявиться в течение нескольких дней после прививки.

Как отмечается в правительственной базе данных, по состоянию на 11 июня на 300 млн прививок от COVID-19 приходится более 1200 случаев миокардита или перикардита. Воспалительные заболевания сердца чаще всего возникают у молодых мужчин.

