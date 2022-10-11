СМИ: «референдум» о присоединении Калининграда к Чехии прошёл в Праге

Организаторы акции объяснили, что бывший Кенигсберг был основан в XIII веке крестоносцами по поручению чешского короля Пржемысла Отакара II.

Один из инициаторов «референдума», который провели у посольства России, Томаш Котруш отметил, что ожидается не менее 90% голосов «за».

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что проведённые в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях референдумы о присоединении к РФ являются «нарушением международного права», сообщает RT.