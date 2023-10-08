Израильтянка сравнила нападение ХАМАС с Войной Судного дня

По ее словам, страна была не готова к нападению. Атаку радикалов женщина назвала «ужасным и невероятным» событием.

«Такого никто не помнит, это сравнивают с Войной Судного дня», - заявила Юлия в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Она отметила, что в стране активно идет мобилизация. Люди сдают кровь для раненых, приносят вещи и продовольствие для солдат.

Война Судного дня началась 6 октября 1973 года из-за стремления Египта и Сирии вернуть утраченные в 1967 году территории. Конфликт завершился спустя несколько недель победой Израиля.

Боевики палестинской организации «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) 7 октября нанесли ракетный удар по городам Израиля и вторглись на территорию страны. Погибли более 600 человек. Тель-Авив запросил у США дополнительную военную помощь, передает «Радиоточка НСН».

