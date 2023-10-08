Израильтянка сравнила нападение ХАМАС с Войной Судного дня
Жительница города Хадеры Юлия заявила, что нападение палестинской группировки ХАМАС в Израиле сравнивают с Войной Судного дня.
По ее словам, страна была не готова к нападению. Атаку радикалов женщина назвала «ужасным и невероятным» событием.
«Такого никто не помнит, это сравнивают с Войной Судного дня», - заявила Юлия в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».
Она отметила, что в стране активно идет мобилизация. Люди сдают кровь для раненых, приносят вещи и продовольствие для солдат.
Война Судного дня началась 6 октября 1973 года из-за стремления Египта и Сирии вернуть утраченные в 1967 году территории. Конфликт завершился спустя несколько недель победой Израиля.
Боевики палестинской организации «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) 7 октября нанесли ракетный удар по городам Израиля и вторглись на территорию страны. Погибли более 600 человек. Тель-Авив запросил у США дополнительную военную помощь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru