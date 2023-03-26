СМИ разоблачили ложь Байдена о ЧП на «Северных потоках»
26 марта 202305:07
Заявление Белого дома о диверсиях на «Северных потоках» могут стать самой смешной ложью американских властей за год, сообщил ведущий Fox News Такер Карлсон.
Он назвал бредом все предположения о том, что собственный трубопровод могла взорвать Москва. Указывается, что остальные СМИ в США поддержали эту ложь.
Ранее телеведущий заявил, что американский лидер Джо Байден теряет способность воспроизводить речь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru