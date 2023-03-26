СМИ разоблачили ложь Байдена о ЧП на «Северных потоках»

Заявление Белого дома о диверсиях на «Северных потоках» могут стать самой смешной ложью американских властей за год, сообщил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Он назвал бредом все предположения о том, что собственный трубопровод могла взорвать Москва. Указывается, что остальные СМИ в США поддержали эту ложь.

Ранее телеведущий заявил, что американский лидер Джо Байден теряет способность воспроизводить речь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСШАСеверный Поток-2Северный Поток

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