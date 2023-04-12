СМИ рассказали о содержании попавших в интернет секретных материалов Пентагона
В просочившихся в интернет секретных материалах Пентагона обнаружили четыре варианта развития конфликта на Украине при непредвиденных обстоятельства, пишет New York Times.
Среди событий, которые могут оказать на ход конфликта, оказались смерть российского или украинского президентов, смещение военного руководства России, а также удар Украины по Кремлю.
Для каждого из вариантов расписаны возможные сценарии. Разведка допустила, что удар по Кремлю может вынудить Россию начать проводить всеобщую мобилизацию с использованием тактического ядерного оружия или же подтолкнуть Россию к переговорам.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов.
Ранее председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН назвал утечку документов Пентагона спланированной акцией, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- «Обязательно»: Путин заявил, что Россия будет осваивать космос
- На Украине отправили под домашний арест митрополита УПЦ
- Путин призвал значительно нарастить производство спутников
- Писатель Эдуард Багиров умер в 47 лет
- США ввели санкции против Хуснуллина, «Металлоинвеста» и «МегаФона»
- СМИ назвали имя владельца самой большой яхты в мире
- СМИ рассказали о содержании попавших в интернет секретных материалов Пентагона
- «Проблема в генерале Лебеде»: Пригожин ответил на вопрос об уклонистах
- В Краснодаре отменили концерт Ярослава Евдокимова
- СМИ: почти половина россиян верит в запуск пилотируемого корабля на Марс в ближайшие 50 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru