СМИ рассказали о содержании попавших в интернет секретных материалов Пентагона

Среди событий, которые могут оказать на ход конфликта, оказались смерть российского или украинского президентов, смещение военного руководства России, а также удар Украины по Кремлю.

Для каждого из вариантов расписаны возможные сценарии. Разведка допустила, что удар по Кремлю может вынудить Россию начать проводить всеобщую мобилизацию с использованием тактического ядерного оружия или же подтолкнуть Россию к переговорам.

Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов.

Ранее председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН назвал утечку документов Пентагона спланированной акцией, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

