СМИ раскрыли схему побега Усса-младшего из Италии
Сын губернатора Красноярского края Артем Усс-младший избавился от электронного браслета, был доставлен в аэропорт на автомобиле, после чего, вероятно, вылетел частным рейсом по поддельным документам. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на близкие к следствию источники.
Итальянские следователи подозревают, что к этому могут быть причастны российские спецслужбы, а сам Усс-младший, возможно, имел «целую сеть сообщников».
При этом газета отмечает, что жена обвиняемого Усса-младшего, жившая с ним в Италии с декабря, улетела в Россию за десять дней до его исчезновения.
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