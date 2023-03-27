СМИ раскрыли схему побега Усса-младшего из Италии

Итальянские следователи подозревают, что к этому могут быть причастны российские спецслужбы, а сам Усс-младший, возможно, имел «целую сеть сообщников».

При этом газета отмечает, что жена обвиняемого Усса-младшего, жившая с ним в Италии с декабря, улетела в Россию за десять дней до его исчезновения.

