СМИ раскрыли местоположение Назарбаева
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уехал в ОАЭ, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, экс-глава государства 2-3 января посетил родное село Шамалган под Алма-Атой, где навестил больного брата Болата.
«Насколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы. Там их встретили. Доставили в аэропорт, откуда они все улетели в Арабские Эмираты», — рассказал занимающий административную должность в селе собеседник издания.
Источник отмечает, что Назарбаеву мог помочь покинуть страну глава Киргизии Садыр Жапаров.
О том, что бывший лидер Казахстана находится в ОАЭ, могут свидетельствовать данные о нахождении там его родственников: так, Instagram определил, что дочь Назарбаева Алия находится в ОАЭ, из-за чего женщина удалила свои аккаунты в соцсетях.
В Казахстане в начале января развернулись акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в столкновения и беспорядки. Назарбаев, который несмотря на отставку в 2019 году сохранил статус лидера нации, не сделал ни одного заявления о кризисе в республике, в связи с этим СМИ предположили, что он мог покинуть страну. Однако посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявлял, что Назарбаев находится в Нур-Султане, пишут Известия.
Между тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что Назарбаев давно умер, сообщает Газета.ру. Политик усомнился, что экс-президент мог «так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым».
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