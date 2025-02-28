СМИ: Пять человек погибли при взрыве в мечети в Пакистане
28 февраля 202513:41
Пять человек погибли при взрыве в мечети в Пакистане. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Associated Press.
Отмечается, что инцидент произошёл в мечети Дарул Улум Хаккания на северо-западе страны.
«Пятеро прихожан погибли, десятки ранены», - говорится в сообщении.
По данным агентства, взрыв произошел в мечети семинарии, поддерживающей движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).
Ранее в Израиле три автобуса взорвались в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru