СМИ: Пять человек погибли при взрыве в мечети в Пакистане

Пять человек погибли при взрыве в мечети в Пакистане. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Associated Press.

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Отмечается, что инцидент произошёл в мечети Дарул Улум Хаккания на северо-западе страны.

«Пятеро прихожан погибли, десятки ранены», - говорится в сообщении.

По данным агентства, взрыв произошел в мечети семинарии, поддерживающей движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Ранее в Израиле три автобуса взорвались в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива, сообщает RT.

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Фото: twitter.com/for_interfaith
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