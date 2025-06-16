СМИ: ПВО Ирана отразила атаку Израиля на пригород Тегерана
16 июня 202504:30
Силы противовоздушной обороны Ирана смогли отразить ракетную атаку Израиля, сообщает Mehr.
По данным агентства, атаку удалось отбить на военный округ Парчин в пригороде Тегерана. Человеческие жертвы и материальный ущерб отсутствуют.
Ранее Израиль сообщил о перехвате более ста иранских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru