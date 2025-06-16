СМИ: ПВО Ирана отразила атаку Израиля на пригород Тегерана

Силы противовоздушной обороны Ирана смогли отразить ракетную атаку Израиля, сообщает Mehr.

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По данным агентства, атаку удалось отбить на военный округ Парчин в пригороде Тегерана. Человеческие жертвы и материальный ущерб отсутствуют.

Ранее Израиль сообщил о перехвате более ста иранских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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