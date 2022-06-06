СМИ: Путин ударил по самому больному месту Европы

Президент России Владимир Путин ударил по энергетике — самому больному месту Европы, и рост цен на топливо на фоне антироссийских санкций стал причиной высокой инфляции и экономического спада на Западе. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание отмечает, что ЕС «выдвигает самые жесткие ограничения против России». Однако при этом растет количество компромиссов: от уступок насчет поставок трубопроводной нефти до исключения из санкционных списков патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишет RT.

Bloomberg считает, что страны Евросоюза «устали от санкций», и экономическая война против России расколола сообщество.

«"Финансовое оружие" — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям», — отмечается в материале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против РоссииВладимир Путин
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