СМИ: Путин ударил по самому больному месту Европы
Президент России Владимир Путин ударил по энергетике — самому больному месту Европы, и рост цен на топливо на фоне антироссийских санкций стал причиной высокой инфляции и экономического спада на Западе. Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что ЕС «выдвигает самые жесткие ограничения против России». Однако при этом растет количество компромиссов: от уступок насчет поставок трубопроводной нефти до исключения из санкционных списков патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишет RT.
Bloomberg считает, что страны Евросоюза «устали от санкций», и экономическая война против России расколола сообщество.
«"Финансовое оружие" — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям», — отмечается в материале.
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