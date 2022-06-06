СМИ: Путин ударил по самому больному месту Европы

Издание отмечает, что ЕС «выдвигает самые жесткие ограничения против России». Однако при этом растет количество компромиссов: от уступок насчет поставок трубопроводной нефти до исключения из санкционных списков патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишет RT.

Bloomberg считает, что страны Евросоюза «устали от санкций», и экономическая война против России расколола сообщество.

«"Финансовое оружие" — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям», — отмечается в материале.

