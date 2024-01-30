СМИ: протестующие фермеры разбили лагерь на автотрассе под Парижем
Под Парижем группа протестующих фермеров заблокировала проезд по шоссе, сообщает РИА Новости.
Они жгут костры и готовятся провести первую блокадную ночь. На трассе остановились около 60 тракторов. Движение перекрыто колонной тракторов и грузовиков на всех четырех полосах. Фермеры разводят костры в жестяных бочках и обсуждают продолжение протестов.
Перед ними находится кордон полицейских. Однако за ними – еще сотни тракторов, которые прибудут в ближайшие дни из всех регионов страны, чтобы поддержать акцию.
Власти Франции, в ожидании массовой акции протеста фермеров, стянули бронеавтомобили в район коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru