СМИ: протестующие фермеры разбили лагерь на автотрассе под Парижем

Они жгут костры и готовятся провести первую блокадную ночь. На трассе остановились около 60 тракторов. Движение перекрыто колонной тракторов и грузовиков на всех четырех полосах. Фермеры разводят костры в жестяных бочках и обсуждают продолжение протестов.

Перед ними находится кордон полицейских. Однако за ними – еще сотни тракторов, которые прибудут в ближайшие дни из всех регионов страны, чтобы поддержать акцию.

Власти Франции, в ожидании массовой акции протеста фермеров, стянули бронеавтомобили в район коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

