СМИ: Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа

По информации СМИ, акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней.

Французы находят все новые способы выражать свое недовольство. Так, в коммуне Драгиньян животноводы пригнали отару овец на центральную площадь перед комплексом зданий муниципальной власти.

Фермеры недовольны мерами правительства в регулировании аграрного сектора. Ранее они перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш, передает «Радиоточка НСН».

Схожая ситуация наблюдается в Польше. Там недовольные наплывом украинских сельхозтоваров фермеры вышли на массовый митинг, требуя отказаться от импорта продукции из Украины и других не входящих в Евросоюз стран.

