СМИ: Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа
Французский профсоюз фермеров заявил о намерении организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, сообщают местные СМИ.
По информации СМИ, акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней.
Французы находят все новые способы выражать свое недовольство. Так, в коммуне Драгиньян животноводы пригнали отару овец на центральную площадь перед комплексом зданий муниципальной власти.
Фермеры недовольны мерами правительства в регулировании аграрного сектора. Ранее они перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш, передает «Радиоточка НСН».
Схожая ситуация наблюдается в Польше. Там недовольные наплывом украинских сельхозтоваров фермеры вышли на массовый митинг, требуя отказаться от импорта продукции из Украины и других не входящих в Евросоюз стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru