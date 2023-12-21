«Аватар: Путь воды» стал самым популярным фильмом на пиратских ресурсах

Специалисты подготовили рейтинг на основе количества обнаруженных нелегальных копий на пиратских ресурсах. Новый «Аватар» скачивали нелегально больше других. В рейтинг также вошли «Стражи Галактики: Часть 3» Джеймса Ганна и «Барби» Греты Гервиг. Все три фильма не были представлены в российском официальном прокате из-за ухода крупных зарубежных киностудий.

По данным участников рынка, несмотря на прогнозы, объемы пиратского рынка не снизились. Вместе с тем игроки намерены продолжать борьбу с нелегальным сегментом, в частности, с помощью контроля исполнения законодательства о маркировке и учете рекламы.

Между тем Джеймс Кэмерон рассказал о съемках третьей части «Аватара». Производство картины продвигается лучше разработки второго фильма, когда приходилось работать в условиях пандемии, пишет RT. Планируется, что третья часть «Аватара» выйдет в мировой прокат 19 декабря 2025 года, отмечает телеканал «360».

