«Аватар: Путь воды» стал самым популярным фильмом на пиратских ресурсах
Картина режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» стала самым популярным фильмом на пиратских ресурсах в уходящем году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании по кибербезопасности F.A.C.C.T (экс-Group-IB) и «Бюллетеня кинопрокатчика».
Специалисты подготовили рейтинг на основе количества обнаруженных нелегальных копий на пиратских ресурсах. Новый «Аватар» скачивали нелегально больше других. В рейтинг также вошли «Стражи Галактики: Часть 3» Джеймса Ганна и «Барби» Греты Гервиг. Все три фильма не были представлены в российском официальном прокате из-за ухода крупных зарубежных киностудий.
По данным участников рынка, несмотря на прогнозы, объемы пиратского рынка не снизились. Вместе с тем игроки намерены продолжать борьбу с нелегальным сегментом, в частности, с помощью контроля исполнения законодательства о маркировке и учете рекламы.
Между тем Джеймс Кэмерон рассказал о съемках третьей части «Аватара». Производство картины продвигается лучше разработки второго фильма, когда приходилось работать в условиях пандемии, пишет RT. Планируется, что третья часть «Аватара» выйдет в мировой прокат 19 декабря 2025 года, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru