СМИ: Присяжные по делу против Хантера Байдена разошлись без вынесения вердикта

Присяжные по делу против сына американского президента Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия отпущены без вынесения вердикта, сообщает CNN.

Маск высмеял расследование ФБР в отношении сына Байдена

По данным телеканала, суд и обсуждения возобновятся утром 11 июня.

Ранее прокурор по делу против Байдена-младшего заявил присяжным, что смог доказать его вину в ходе судебного процесса, а доказательства были «личными, неприятными и ошеломляющими».

Бизнесмен и миллиардер из США Илон Маск предложил проверить, не участвовал ли сын американского президента Хантер Байден в коррумпировании иностранных государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABC News / стоп-кадр
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