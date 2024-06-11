СМИ: Присяжные по делу против Хантера Байдена разошлись без вынесения вердикта
Присяжные по делу против сына американского президента Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия отпущены без вынесения вердикта, сообщает CNN.
По данным телеканала, суд и обсуждения возобновятся утром 11 июня.
Ранее прокурор по делу против Байдена-младшего заявил присяжным, что смог доказать его вину в ходе судебного процесса, а доказательства были «личными, неприятными и ошеломляющими».
Бизнесмен и миллиардер из США Илон Маск предложил проверить, не участвовал ли сын американского президента Хантер Байден в коррумпировании иностранных государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru