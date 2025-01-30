СМИ: Принца Гарри госпитализировали из-за Меган Маркл
30 января 202510:36
Британский принц Гарри госпитализирован в США, сообщает Passion.ru.
По данным издания, причиной стало посттравматическое стрессовое расстройство. И виновницей этого стала супруга принца, актриса Меган Маркл, которая вынуждала его изображать на публике счастливую семью. Всё это привело к разладу между супругами. Источники утверждают, что Меган и Гарри уже даже не живут вместе.
Ранее принц Гарри сменил место жительства в документах с Британии на США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru