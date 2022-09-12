СМИ: принц Уильям стал миллиардером после смерти Елизаветы II
Состояние наследника британского престола принца Уильяма многократно увеличилось после смерти королевы Елизаветы II, сообщает Daily Star.
По данным издания, сыну нового короля Карла III были присуждены новые титулы, в том числе принца Уэльского, к которым, в свою очередь, прилагаются земли в Англии и Уэльсе, площадью почти 52 тысячи гектаров.
Таким образом состояние принца Уильяма, которое до смерти королевы оценивалось в 34 млн фунтов стерлингов, выросло до 1,1 млрд фунтов.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни, сообщает RT. После её смерти королём стал принц Чарльз, который будет править под именем Карл III, пишет «Свободная пресса».
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