СМИ: принц Уильям стал миллиардером после смерти Елизаветы II

По данным издания, сыну нового короля Карла III были присуждены новые титулы, в том числе принца Уэльского, к которым, в свою очередь, прилагаются земли в Англии и Уэльсе, площадью почти 52 тысячи гектаров.



Таким образом состояние принца Уильяма, которое до смерти королевы оценивалось в 34 млн фунтов стерлингов, выросло до 1,1 млрд фунтов.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни, сообщает RT. После её смерти королём стал принц Чарльз, который будет править под именем Карл III, пишет «Свободная пресса».

