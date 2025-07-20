СМИ: Принц из Саудовской Аравии умер после 20 лет комы

В Саудовской Аравии принц Аравии Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд умер в возрасте 36 лет, сообщает RT.

Это произошло после 20 лет комы, в которую он впал после аварии в Лондоне, когда учился в кадетском корпусе. После тяжёлой травмы головы принц так и не пришёл в себя.

На протяжении этого времени медики в клинике Эр-Рияда искусственно поддерживали его жизнь. Смерть наступила 19 июля.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

