СМИ: Принц из Саудовской Аравии умер после 20 лет комы
20 июля 202505:02
В Саудовской Аравии принц Аравии Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд умер в возрасте 36 лет, сообщает RT.
Это произошло после 20 лет комы, в которую он впал после аварии в Лондоне, когда учился в кадетском корпусе. После тяжёлой травмы головы принц так и не пришёл в себя.
На протяжении этого времени медики в клинике Эр-Рияда искусственно поддерживали его жизнь. Смерть наступила 19 июля.
Ранее президент России Владимир Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru