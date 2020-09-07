СМИ: Принц Гарри выплатил потраченные на ремонт его резиденции 2,4 млн фунтов

По словам источника, оплата стала возможной благодаря новой сделке герцога и герцогини Сассекской с Netflix на сумму около 150 миллионов долларов. Как пишет ТАСС, ранее планировалось, что принц выплатит эту сумму в течение 11 лет.

Соглашение между парой и каналом потокового вещания Netflix было подписано на прошлой неделе. Отмечается, что, согласно контракту, экс-члены королевской семьи будут снимать для компании документальные фильмы, шоу и детские программы.

Напомним, резиденция принца Гарри была капитально отремонтирована для пары после их свадьбы в мае 2018 года. Однако несколько позже пара заявила о намерении сложить с себя полномочия членов королевской семьи и стать финансово независимыми. В настоящее время пара живет в США.

