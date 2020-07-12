Сын Бекхэма в 21 год сыграет свадьбу с дочерью миллиардера

21-летний сын звезды футбола Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин и дочь миллиардера и актриса Никола Пельтц решили пожениться. Об этом сообщила Виктории Бекхэм в своем Instagram.

Экс-певица пожелала паре любви и счастья на всю жизнь.

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Пара встречалась менее года. Известно, что Никола на четыре года старше избранника.

Бруклин Instagram рассказал подробности события. Он отметил, что попросил руки Николы еще две недели назад. Девушка дала согласие, и молодой человек пообещал стать лучшим мужем и отцом их ребенку, когда это произойдет.

Никола Пельтц является дочерью миллиардера Нельсона Пельтца и киноактрисой. Девушка сыграла «Трансформы: эпоха истребления», «Трансформеры: Последний рыцарь» и других.

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