Сын Бекхэма в 21 год сыграет свадьбу с дочерью миллиардера

Пара встречалась менее года. Известно, что Никола на четыре года старше избранника.

Бруклин Instagram рассказал подробности события. Он отметил, что попросил руки Николы еще две недели назад. Девушка дала согласие, и молодой человек пообещал стать лучшим мужем и отцом их ребенку, когда это произойдет.

Никола Пельтц является дочерью миллиардера Нельсона Пельтца и киноактрисой. Девушка сыграла «Трансформы: эпоха истребления», «Трансформеры: Последний рыцарь» и других.

