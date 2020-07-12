Сын Бекхэма в 21 год сыграет свадьбу с дочерью миллиардера
21-летний сын звезды футбола Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин и дочь миллиардера и актриса Никола Пельтц решили пожениться. Об этом сообщила Виктории Бекхэм в своем Instagram.
Экс-певица пожелала паре любви и счастья на всю жизнь.
Пара встречалась менее года. Известно, что Никола на четыре года старше избранника.
Бруклин Instagram рассказал подробности события. Он отметил, что попросил руки Николы еще две недели назад. Девушка дала согласие, и молодой человек пообещал стать лучшим мужем и отцом их ребенку, когда это произойдет.
Никола Пельтц является дочерью миллиардера Нельсона Пельтца и киноактрисой. Девушка сыграла «Трансформы: эпоха истребления», «Трансформеры: Последний рыцарь» и других.
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