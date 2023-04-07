СМИ: Принц Гарри с супругой Меган Маркл не приедут на коронацию Карла III

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от идеи участвовать в церемонии коронации Карла III. Об этом сообщила биограф британской королевской семьи Анджела Левин телеканалу Sky News.

Одной из причин, по её мнению, стал отказ пригласить на церемонию детей герцогов Сассекских – принца Арчи и принцессу Лиллибет.