СМИ: Принц Гарри с супругой Меган Маркл не приедут на коронацию Карла III
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от идеи участвовать в церемонии коронации Карла III. Об этом сообщила биограф британской королевской семьи Анджела Левин телеканалу Sky News.
Одной из причин, по её мнению, стал отказ пригласить на церемонию детей герцогов Сассекских – принца Арчи и принцессу Лиллибет.
Как утверждает Левин, Гарри и Меган хотели, чтобы их дети стояли на балконе вместе с другими членами британской королевской семьи. Кроме того, в их планах также было публично поздравить с Днем рождения их сына Арчи, которому в день коронации исполнится 6 лет.
«Ничего из этого не получилось, поэтому их там не будет», – рассказала биограф.
Ранее принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании информации о прослушке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru