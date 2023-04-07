СМИ: Принц Гарри с супругой Меган Маркл не приедут на коронацию Карла III

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от идеи участвовать в церемонии коронации Карла III. Об этом сообщила биограф британской королевской семьи Анджела Левин телеканалу Sky News.

Одной из причин, по её мнению, стал отказ пригласить на церемонию детей герцогов Сассекских – принца Арчи и принцессу Лиллибет.

Принц Гарри заявил, что не похож на королевскую семью

Как утверждает Левин, Гарри и Меган хотели, чтобы их дети стояли на балконе вместе с другими членами британской королевской семьи. Кроме того, в их планах также было публично поздравить с Днем рождения их сына Арчи, которому в день коронации исполнится 6 лет.

«Ничего из этого не получилось, поэтому их там не будет», – рассказала биограф.

Ранее принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании информации о прослушке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: POOL New/Reuters
ТЕГИ:МонархияВеликобританияМеган МарклПринц Гарри

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