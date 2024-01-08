СМИ: принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна
В Великобритании принц Эндрю заперся дома после публикации списка с именами, которые имеют отношение к делу Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, сообщает The Mirror со ссылкой на источник.
По данным издания, он опустошен, заперся в комнате и не знает, как реагировать. Эндрю также значится в этом списке. Как заявил садовник Эпштейна, принц целыми неделями «гостил» у Эпштейна и даже получал там «массаж».
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк 4 января опубликовал часть документов, в которых значатся имена 150 человек, фигурирующих в деле Эпштейна. В списке оказались бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
Джеффри Эпштейн был нaйден мертвым в своей тюремной кaмере 10 aвгустa 2019-го. Уголовное преследовaние финaнсистa было прекрaщено, следствие установило, что он совершил сaмоубийство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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