СМИ: принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна

По данным издания, он опустошен, заперся в комнате и не знает, как реагировать. Эндрю также значится в этом списке. Как заявил садовник Эпштейна, принц целыми неделями «гостил» у Эпштейна и даже получал там «массаж».

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк 4 января опубликовал часть документов, в которых значатся имена 150 человек, фигурирующих в деле Эпштейна. В списке оказались бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Джеффри Эпштейн был нaйден мертвым в своей тюремной кaмере 10 aвгустa 2019-го. Уголовное преследовaние финaнсистa было прекрaщено, следствие установило, что он совершил сaмоубийство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

