СМИ: Придворные Карла III готовятся к смерти короля
В Великобритании болезнь короля Карла III спутала планы принца Гарри, сообщает издание Daily Beast.
Как заявил источник издания, близкий к королевской семье, принц не рассчитывал, что Карл III серьезно заболеет. Гарри давал разоблачительные интервью и писал мемуары, так как считал, что в ближайшие 20 лет королем будет Карл, который затем его простит.
Тем временем, король серьезно болен, и придворные уже готовятся к смене власти. Ожидается, что после смерти Карла престол займет его старший сын — принц Уильям. Тогда Гарри не сможет рассчитывать на примирение, и его спокойная жизнь на этом закончится.
Ранее Карл III оказал своему сыну принцу Гарри в аудиенции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru