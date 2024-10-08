СМИ: Придворные Карла III готовятся к смерти короля

Как заявил источник издания, близкий к королевской семье, принц не рассчитывал, что Карл III серьезно заболеет. Гарри давал разоблачительные интервью и писал мемуары, так как считал, что в ближайшие 20 лет королем будет Карл, который затем его простит.

Тем временем, король серьезно болен, и придворные уже готовятся к смене власти. Ожидается, что после смерти Карла престол займет его старший сын — принц Уильям. Тогда Гарри не сможет рассчитывать на примирение, и его спокойная жизнь на этом закончится.

Ранее Карл III оказал своему сыну принцу Гарри в аудиенции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

