СМИ: При атаке дрона в Иордании пострадали 34 военных США

«По меньшей мере 34 военнослужащих получили ранения в результате нападения, но ожидается, что это число изменится по мере того, как все больше людей будут обращаться за медпомощью», — указано в сообщении.

Известно, что восемь военных эвакуировали из Иордании, состояние пострадавших стабильное.

Ранее в США сообщили о гибели трех военнослужащих в результате атаки дрона на военную базу в Иордании, напоминает RT. По данным иорданских властей, подвергшийся удару объект находится в сирийском районе Эт-Танф вблизи границы, отмечает РЕН ТВ.

