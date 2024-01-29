СМИ: При атаке дрона в Иордании пострадали 34 военных США

Более тридцати американских военнослужащих могли пострадать при атаке беспилотника на военную базу США на границе Иордании и Сирии, предположительно, у них черепно-мозговые травмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

При атаке на базу США в Иордании погибли трое военных

«По меньшей мере 34 военнослужащих получили ранения в результате нападения, но ожидается, что это число изменится по мере того, как все больше людей будут обращаться за медпомощью», — указано в сообщении.

Известно, что восемь военных эвакуировали из Иордании, состояние пострадавших стабильное.

Ранее в США сообщили о гибели трех военнослужащих в результате атаки дрона на военную базу в Иордании, напоминает RT. По данным иорданских властей, подвергшийся удару объект находится в сирийском районе Эт-Танф вблизи границы, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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